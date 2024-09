Neue Fußballschule in Hagen: Soccer Beast Germany

Mehr als nur Fußball

Die Trainer der neuen Schule haben bereits Erfahrung als Trainer gesammelt und wollen jetzt mit Vorbild ähnlicher Schulen aus Bochum, Schalke und Dortmund Hagener Kicker inspirieren. Das Programm, dass die Schule verfolgt ist dabei ein ganzheitliches: Den Kindern werden nicht nur neue Techniken beigebracht, auch Werte wie Fairness, Teamgeist und Verantwortung stehen im Mittelpunkt. Außerdem soll die Schule auch eines bewirken: Die Kinder vom Handy weglocken und zur Bewegung motivieren.

Jeden Sonntag...

...wird in der Lenne Arena trainiert. Kinder zwischen 4 und 13 Jahren können nach Anruf vorbeischnuppern und ihre Fußballträume erfüllen. Auch mit größeren Vereinen arbeitet die Fußballschule zusammen, in der Hoffnung, den Kindern einen Einstieg zu ermöglichen. In der Zukunft sind Events, Turniere und vieles mehr geplant.