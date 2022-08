Neue Grundschule auf dem Höing

Auf der 2,5 Hektar großen Fläche am Höing bestände die Möglichkeit, eine moderne, barrierefreie und inklusive Grundschule mit Ganztagsbetreuung zu errichten. Gleichzeitig schlägt die CDU vor, daraus eine bewegte Grundschule zu machen, also Lernen und Sport auf besondere Weise zusammen zu bringen. Der Vorschlag soll nun in die politischen Gremien gehen und beraten werden.