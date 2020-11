Neue Halle am Ischeland

Man sei gar nicht komplett dagegen – aber ein paar Anmerkungen hatten die Grünen schon. Anmerkung eins: das Oberverwaltungsgericht Münster hatte ein vergleichbares Vorhaben schon mal abgelehnt – wegen des Verkehrs und der Belastungen für die Nachbarschaft. Was sei denn nun anders? Anmerkung zwei: Was passiert eigentlich mit der Krollmannarena, wenn Phoenix und Eintracht in die neue Halle gehen? Und: Was passiert mit einer neuen Halle, wenn einer der beiden Topmannschaft ab- anstatt aufsteigt?

Aber es gab auch andere Stimmen die sagten, „man muss das positiv begleiten, wenn ein Investor uns eine Halle dahin stellt, die uns nichts kostet.“

Als nächstes befasst sich der Hauptausschuss Anfang Dezember mit den Plänen.