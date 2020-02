Neue Kita Kolibri

In der ehemaligen Martin-Luther-Kirche ist viel Platz zum Spielen. Das einstige Gotteshaus wurde in den letzten zwei Jahren aufwendig umgebaut und zur Kindertagesstätte Kolibri umgewandelt. Zur offiziellen Einweihung gestern war sogar NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach zu Gast in Hagen.

© Maximilian Gerhard/Stadt Hagen