Neue Läden für die Meile...

Jüngst ist ein Finanzmakler in ein leerstehendes Ladenlokal in Hohenlimburg eingezogen. Vorher ließen sich bereits ein Fotostudio und ein Reisebüro von den Konditionen locken. So sparen die neuen Geschäftsleute zwei Jahre lang bis zu 80 Prozent der Kaltmiete, wenn sie in die Förderung kommen.

Corona und der Onlinehandel haben den Innenstädten und Stadtteilzentren zugesetzt. Das Sofortprogramm ist ein Versuch, die Einkaufsstrecken wieder zu beleben.

In der Hagener Innenstadt hat man mit einem Brautmodengeschäft, einer Kaffeebar oder einem Pasta-to-go-Laden Erfolg gehabt. Hier sind es insgesamt elf neue Geschäfte.

Auch in Haspe wurde ein Ladenlokal vermietet - hier sind aber bei etlichen leerstehenden Geschäftsräumen bauliche Veränderungen nötig.





Foto: Finanzmakler Robert Marquas mit Laura Brähler (Stadt&Handel) und Larissa Gronemeyer (Stadt Hagen).