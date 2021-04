Neue Läden in Hohenlimburg

Der Bentheimer Hof an zentraler Stelle in Hohenlimburg hat einen neuen Betreiber; der will Hotel und Restaurant bald wieder eröffnen. In der Lohmannstraße findet man „Sauerland-Seifen“, es gibt ein Fachgeschäft für Teppiche und Silberschmuck und einen Minimarkt in der Herrenstraße. Insgesamt sind es zwölf Immobilien, die wieder geschäftig werden.

Frank Manfrahs von der Initiative „Innenstadtentwicklung Hohenlimburg“ setzt dabei auch auf neue Formen; etwa ein Maschenatelier mit Strickwaren, das zunächst probeweise auf hat.

Insgesamt sieht er aber eine Entwicklung: Die Fokussierung auf den Einzelhandel nehme ab, Innenstädte werden multifunktional. Und er erinnert daran, dass die meisten Geschäfte in Hohenlimburg trotz des Lockdowns entweder offen sind oder Bestell- und Lieferservice anbieten.