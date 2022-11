Neue Markierungen auf dem Bergischen Ring

Der Radfahrstreifen auf dem Märkischen Ring endet aktuell an der Einmündung zur Mittelstraße. Die Weiterfahrt über den Bergischen Ring wurde mit einer spezielle Ampelschaltung für Radfahrer schon vereinfacht. Jetzt hat man auf die Linksabbiegerspur, die in die Hochstraße führt, auch noch entsprechende Piktogramme gepinselt: daran können sich die Radfahrer besser orientieren. Die Einbahnstraßenregelung in die Hochstraße bleibt auch weiterhin bestehen, damit will die Stadt dem Radverkehr eine ruhige Trasse bieten.