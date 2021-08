Neue Medizintechnik

Die Ärzte reden von einem "His-Bündel-Schrittmacher". Wenn man es vereinfacht ausdrückt, kann man es so sagen: Der Herzschrittmacher wird direkt am natürlichen Reizleitungssystem des Herzens platziert. Dadurch kommt der Impuls, der das Herz zum Schlagen anregt sozusagen da her, wo er auch herkommen sollte.





Bei der traditionellen Technik ist das anders, und manche Patienten reagieren langfristig mit einer Herzschwäche darauf. Das neue Verfahren bedeute einen Umbruch, sagt der Chefarzt der Kardiologie im Mops, Dr. Harilaos Bogossian. Es ist aber nicht für alle Patienten geeignet.





Bogossian wird das Verfahren im September vor niedergelassenen Ärzten präsentieren und diskutieren.