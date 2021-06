Neue Namen

Das Kirchenbergstadion in Hohenlimburg und die Sporthalle des Theodor-Heuß-Gymnasiums sollen neue Namen bekommen. Die Stadt will damit zwei Männer ehren, die sich zu Lebzeiten für die Stadt und den Sport in Hagen stark gemacht haben. Es geht um die Hagener Sportgröße Heinz-Werner Schmunz und den Hohenlimburger Kaufmann Erich Berlet.