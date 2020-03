Neue Nummer der Arbeitsagentur

Die Arbeitsagentur in Hagen hat eine weitere Rufnummer für Notfälle. Kunden in Notlagen können jetzt auch die Hagener Nummer 202 200 anrufen, um dringende Angelegenheiten zu klären. Alllerdings rechnet die Agentur auch hier mit Einschränkungen und Wartezeiten. Sie will die telefonische Erreichbarkeit weiter verbessern. In der aktuellen Situation melden sich viele Menschen.

© Radio Hagen