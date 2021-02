Neue Regeln: Maskenpflicht auch in Stadtteilzentren

Wegen der teilweisen Schulöffnung würden ab Montag mehr Menschen unterwegs sein. Daher gilt die Maskenpflicht ab Montag im erweiterten Innenstadtbereich und an Bahnhof und Bahnhofsvorplatz. Außerdem muss man Maske tragen in den Fußgängerzonen in Boele, Haspe, Hohenlimburg und Elsey. Auch gilt Maskenpflicht überall dort, wo das Abstand halten nicht möglich ist und wo viele Menschen sind.

In Kitas gilt weiter der stark eingeschränkte Pandemiebetrieb – also nur für Kinder, bei denen die Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. In Schulen gilt weiter die Maskenregelung des Landes sowie die Hagener Sonderregel: Maskenpflicht in den Klassen 3 und 4 und Maskenempfehlung für die Klassen 1und 2.

Für private Treffen gilt die dringende Empfehlung: nur eine Person aus einem anderen Haushalt.

Mittlerweile infizieren sich die Menschen in Hagen vermehrt durch private und berufliche Kontakte.

Sollte die Inzidenz in Hagen nicht weiter sinken hat die Stadt mittlerweile eine nächtliche Ausgangssperre im Blick.

