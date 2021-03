Neue Regeln vom Krisenstab

Einiges an Lockerungen wird zurückgenommen. Die Kitas gehen zurück in den eingeschränkten Betrieb. Eltern sollten ihre Kinder möglichst zuhause betreuen. An den Grundschulen gibt es Wechselunterricht. Die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen bekommen Unterricht auf Distanz. Präsenzunterricht gibt es lediglich für die Abschlussklassen. Das Land NRW hat diese Beschlüsse bereits genehmigt.