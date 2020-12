Neue Regelungen zum Schulbesuch

Bis Klasse sieben gibt es weiter Präsenzunterricht. Die Eltern können aber entscheiden, ob sie die Kinder zur Schule schicken.

Die Stadt will die Ganztagsbetreuung aufrechterhalten bittet die Eltern aber, Alternativen zu suchen.

Schüler ab Klasse acht bekommen grundsätzlich nur Fernunterricht – außer an Förderschulen.

Grundsätzlich endet der Unterricht am kommenden Freitag und fängt am 11ten Januar wieder an.

Außerdem hat die Stadt bereits die Schulanfangszeiten an den Hagener Gymnasien entzerrt; Der Unterricht fängt jeweils versetzt an.

Kitas bleiben offen, aber auch hier bittet die Stadt die Eltern wenn möglich, die Kinder anders zu betreuen.

Info: Die Regelungen kann man sich detaillierter auf den Coronaseiten der Stadt ansehen. Der Link: https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101/PM_363264.html