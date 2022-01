Neue Reiseregeln in der EU ab 1. Februar - Das soll für Ungeimpfte, Genesene und Geboosterte gelten

Die Omikron-Welle rollt durch Europa. Einige Länder lockern trotzdem - andere verschärfen die Maßnahmen. Die Regeln unterscheiden sich teils erheblich von Land zu Land. Das hat vor allem für Genesene und Ungeimpfte Folgen. Sie sollten sich vor der Einreise in ein Land mit den jeweiligen Regeln vertraut machen. Relativ problemlos ist dagegen das Reisen für Geimpfte. Das gilt besonders für einen relativ aktuellen Impfschutz, wie dem Booster.

Die größten Umstände gelten weiter für Ungeimpfte

Ungeimpfte müssen weiter mit den größten Einschränkungen bei Reisen ins EU-Ausland rechnen. Sie müssen weiter einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. In einige Länder dürfen sie allerdings gar nicht erst einreisen, etwa Finnland. In anderen Ländern wie Italien gilt eine Quarantäne-Pflicht für Ungeimpfte. Eine Übersicht über die aktuellen Regeln in den jeweiligen Ländern gibt es HIER

Diese Reise-Regeln sollen in der EU gelten

Der Impfstatus soll 270 Tage gelten. Das heißt, wer seinen Impfstatus nicht verlieren will, muss sich boostern lassen. Dafür sollen Menschen mit Booster auch keinen zusätzlichen Test machen müssen.

Der Genesenen-Status soll nur noch sechs Monate lang gelten. Wer eine überstandene Coronainfektion nachweisen kann, soll bei Reisen innerhalb der Europäischen Union keinen Test mehr brauchen.

Auch Ungeimpfte sollen überall einreisen dürfen. Allerdings nur, wenn sie einen einen negativen PCR-Test (max. 72 Stunden vor der Abreise) oder einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen können.

Noch muss die deutsche Bundesregierung die EU-Regeln umsetzen.