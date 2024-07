Neue Schilder im Park

Unter anderem geht es um Erläuterungen zur Kerckhoffschen Grabanlage und den früheren Standort der Villa Moll, Wohnsitz einer ehemals bedeutenden Hagener Industriellenfamilie. Im Jahr 2022 hatten Unbekannte die alten Schilder, die auf kleinen Ständern angebracht waren, umgetreten. Die neuen Schilder befinden sich nun auf soliden, einbetonierten Steinen und dürften so wohl nicht mehr zerstört werden können. Wer mehr über die Kunstwerke und Denkmäler im Park erfahren möchte, kann im Rahmen des Urlaubskorbes am 31. Juli zwischen 15 und 17 Uhr an einer kleinen, kostenlosen Tour mit Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff teilnehmen - anmelden kann man sich bei der VHS.