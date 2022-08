Neue Spielzeit 2022/23

Best of Carmen findet Samstagabend/19 Uhr auf der Springe statt, dort gibt es Sonntag/18 Uhr auch die Videogames in Concert. Das Lutz-Team ist Samstagnachmittag/16 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in Wehringhausen, unter dem Titel "Träume pflanzen" treten dort Großpuppen mit Livemusik auf. Alle drei Veranstaltungen gibt es umsonst und draußen.