Plan B bei schlechtem Wetter

Info vom Theater! Aufgrund der ungewissen Wetterlage am kommenden Samstag hat das Theater Plan B entwickelt: Wenn es das Wetter nicht zulässt, die Open-Air-Veranstaltungen „Best of Carmen“ (27.8.2022, 19.00 Uhr) und „Videogames in Concert“ (28.8.2022, 18.00 Uhr) auf dem Springeplatz durchführen zu können, werden diese im Großen Haus des Theaters Hagen stattfinden. Die Open-Air-Veranstaltung des Lutz Hagen (27.8. 16.00 Uhr) auf dem Wilhelmsplatz wird mit zahlreichen Aktionen und Workshops auf jeden Fall durchgeführt, lediglich die Präsentation von „Träume pflanzen“ gegebenenfalls etwas später gezeigt.