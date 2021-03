Neue Terminvergabe per Mail

Die Impfungen mit Astrazeneca laufen auch in Hagen wieder an. Wichtig ist: Diejenigen, die bereits einen Impftermin hatten, sollten nun automatisch einen neuen Termin per Mail erhalten. Es ist also sinnvoll, regelmäßig ins digitale Postfach zu schauen, wenn der neue Impftermin noch aussteht.

