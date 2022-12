Neue Wertstoffhöfe kommen

Einen großen Aufschlag im Kampf gegen die Vermüllung unserer Stadt hat der Rat gestern beschlossen. Vier zusätzliche Waste-Watcher sollen eingestellt werden. Zwei zusätzliche Wertstoffhöfe werden eingerichtet, die vorhandenen in Haspe und der Obernahmer bleiben vorerst als zusätzliches Angebot erhalten. Die Sperrgutabfuhr soll künftig über Gebühren finanziert werden. Zumindest prüfen will man auch die Einführung einer Wertstofftonne als Ersatz für den gelben Sack. In der Innenstadt wird nach dem Beschluß dann deutlich öfter gereinigt - unter Umständen auch nachts.

