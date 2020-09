Der Bölling ist mit 438 Metern der höchste Punkt in Hagen. An der neuen Station sollen Kameras das Wetter aber auch den Wald beobachten. So soll auch die Gefahr von Waldbränden eher erkannt werden. Die Pläne für die neue Wetterstation werden heute in der Bezirksvertretung Eilpe Dahl beraten, es geht auch darum, ob die ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft einen Zuschuss bekommt.