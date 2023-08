Neuer Burger King in Hagen?!

Hinweise auf Wiedereröffnung

Am ehemaligen Standort in Vorhalle laufen aktuell Sanierungs- und Renovierungs-Arbeiten. Außerdem sucht das Unternehmen im Internet am Standort Hagen Mitarbeiter für Küche & Kasse. Ein genauer Einstellungs-Termin steht aber nicht in der Stellen-Anzeige.

Hagen seit Jahren ohne Burger King

Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gibt es in Hagen keinen Burger King mehr. Der Standort in Vorhalle wurde wegen großer Flut-Schäden bis jetzt nicht wiedereröffnet. Der alte Standort in Haspe ist schon seit vielen Jahren geschlossen.