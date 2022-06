Neuer Busfahrplan

Nur im Abendverkehr gibt es in Haspe einige Änderungen. Außerdem wird der Bereich Hengstey mit dem neuen Freizeitareal am Südufer insbesondere an den Wochenenden an das NachtExpress-Netz angebunden. Online gibt es die Änderungen bereits. Die Elektronische Fahrplanauskunft hat aktuell Salle Änderungen in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.hst-hagen.de hinterlegt.

Wegen Lieferengpässen beim Papier gibt es das Fahrplanbuch erst ein paar Tage nach dem Fahrplanwechsel, voraussichtlich am 20. Juni. etwas verspätet.









www.hst-hagen.de oder unter der kostenfreien Servicerufnummer „Schlaue Nummer“: 0800 6 504030