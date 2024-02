Neuer Busstreik am Donnerstag

Der Notfahrplan gilt am Donnerstag von 5 Uhr morgens bis 21:30 Uhr abends. Die Hagener Straßenbahn versucht den Busverkehr auf den Hauptachsen in der Stadt aufrechtzuerhalten. Die Busse werden allerdings nur im 30- oder 60-Minuten-Takt fahren. Schulbusse fallen wohl ganz aus. Auch Nachtbusse fahren an dem Tag nicht. Die Kundencenter am Hauptbahnhof und in der Körnerstraße sollen trotz Streik öffnen. Den genauen Notfahrplan gibt es auf der Homepage der Hagener Straßenbahn und in der App zum Nachlesen.