Neuer CDU-Kandidat

Nienhaus ersetzt Marc Eulerich, der seine Kandidatur aus beruflichen Gründen zurückgezogen hatte. Der 61-Jährige wohnt zur Zeit in Freiburg, hat aber auch Wohnsitze in Dortmund und Berlin. Aufgewachsen ist er in Hohenlimburg und ist hier auch noch verwurzelt. Ende April will die Hagener CDU Christian Nienhaus offiziell zum Kandidaten küren - im Rahmen einer Aufstellungsversammlung. Nienhaus tritt an gegen Timo Schisanowski (SPD), Kathrin Helling-Plahr (FDP) und Janosch Dahmen (Grüne).