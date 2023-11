Neuer Chef in der Wache Mitte

Die Wache Innenstadt am Bahnhof bekommt einen neuen Chef. Der heißt Axel Rex und dürfte etlichen Leuten in Hagen bekannt sein. Der 49-Jährige kommt aus Eilpe und ist seit er 17 ist bei der Polizei, die meiste Zeit davon in Hagen.

