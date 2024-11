Neuer Eintrag im Goldenen Buch

Das Kurzfilmfestival "Eat My Shorts" findet dieses Jahr bereits zum elften Mal in Hagen statt. Eröffnet wurde das Festival am Freitag (15. November) mit einer Vorführung des Filmes "Top Gun: Maverick". Hierzu hat Komponist und Produzent Harold Faltermeyer die Filmmusik komponiert - wie auch schon zu dem ersten Top Gun Film aus dem Jahr 1986. Um sein Lebenswerk zu ehren, durfte er sich am Samstag (16. November) in das Goldene Buch der Stadt Hagen eintragen. Neben Faltermeyer hat sich auch der italienische Schauspieler und Regisseur Franco Nero, der durch seine Darstellung von Django im gleichnamigen Italowestern Bekanntheit erlangte, verewigt.

Für Harold Faltermeyer war das ein ganz besonderer Moment:

