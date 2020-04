Neuer Geldautmat in Dahl

Eine Gruppe von Räubern hatte den Automaten im Mai letzten Jahres gesprengt – und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Nicht nur an dem Automaten selbst, sondern auch an dem Supermarkt, in dessen Räumen er stand.

Die Dahler bekamen dann einen Ersatzautomaten im Container, um die Bargeldversorgung zu sichern.

Das Gerät, das am Freitag in Betrieb genommen wurde kann noch etwas mehr als Geld herausgeben; zum Beispiel Kontoauszüge drucken man kann dort sein Handyguthaben aufladen.