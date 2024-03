Neuer Kirmesbauer in Haspe

In Haspe herrscht ein neuer Kirmesbauer. Der 23-Jährige Muhammed Sarac, Spitzname Momo, wurde mit großer Mehrheit ins Amt gewählt. Damit leitet der Hasper Heimat- und Brauchtum-Verein auch den Generationenwechsel ein. Der neue Kirmesbauer arbeitet zwar bei Thyssen-Krupp in Hohenlimburg, stammt aber aus dem Tal der Ennepe und ist seit ewig mit dem Kirmes-Virus infiziert. Die Hasperinnen und Hasper werden ihn spätesten im Juni kennen lernen. Dann ist wieder Kirmes in Haspe.









© HHBV-Homepage