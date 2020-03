Neuer Kurzgeschichtenband

Nach seinem Kurzgeschichtenband "Vom Rand der Welt - Gomera Geschichten" ist jetzt ein Nachfolger mit zwölf neuen Geschichten über La Gomera erschienen: "Mehr vom Rand der Welt: 12 Gomera Geschichten".

Günter Finger hatte seinen Job in der Jugendherberge am Remberg an den Nagel gehängt und war mit seiner Frau nach La Gomera ausgewandert. Seitdem schreibt er unter anderem Bücher. Seine Kurzgeschichten handeln von Erlebnissen und Eindrücken in der neuen Wahlheimat.