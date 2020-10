Neuer Polizeihund

Man muss halt früh anfangen, wenn man es als Polizeihund Karriere machen will. Hawk stammt aus der Landeszucht der Polizei NRW und ist jetzt bei seinem neuen Besitzer zwecks Grundausbildung eingezogen. In zwei Jahren hat er dann seinen Rang als offizieller Schutzhund. Außerdem steht für Hawk eine Zusatzqualifikation als Rauschgiftspürhund in Aussicht. Hawk hat übrigens ein Vorbild: Sein großer Bruder "Dark" ist ebenfalls als Diensthund angestellt.