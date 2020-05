Neuer Umweltdezernent gesucht

Der bisherige Zuschnitt des Dezernates habe eine konsequente Politik in Sachen Energie- und Verkehrswende eher behindert, sagen die Grünen im Hagener Rat. Sie plädieren dafür, die Bereiche öffentliche Sicherheit, Bürgerdienste und Personenstandswesen anderen Dezernaten zuzuordnen. Wohin genau, das will man dem neuen Rat, der sich nach der Kommunalwahl im Herbst bildet, überlassen. Für die Aufgabe des Umweltdezernenten haben die Grünen schonmal eine Stellenausschreibung vorbereitet. Eine kommunikationsstarke und fachlich überzeugende Führungskraft soll damit gesucht werden. Damit wird sich dann zunächst der Haupt-und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen.