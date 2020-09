Neues Hotel am Bahnhof

Die Zimmer kosten im Schnitt 60 € die Nacht. Ein Amical Hotel gibt es schon in Wuppertal ein weiteres soll in Radevormwald dazukommen. Das Hagener Haus empfängt zum Beispiel Reisende die den Zug verpasst haben genauso, wie Touristen, Geschäftsleute, Handwerker, oder Filmfreunde. In den Zimmer erinnern Kinoplakate an alte Filme, in der Lobby steht eine Popcorn Maschine und die Lampen im Frühstücksraum aus den alten Filmrollen gemacht. Ein Hotel mit Kinoflair direkt am Hagener Hauptbahnhof.