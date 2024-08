Neues Pflegeheim in Haspe

Auf der Kipper wird ab sofort gebaut, denn in Haspe entsteht ein neues Pflegeheim der Stiftung Volmarstein. Das neue Pflegeheim Am Karweg wird als Ersatzbau für das Heim am Mops entstehen und Platz für 80 Bewohner bieten. Der Bau stellt die Firma Ten Brinke vor besondere Herausforderungen, denn das Grundstück liegt am Hang. Somit wird es ein Sockelgeschoss geben und eine Regenrückhaltung am oberen Ende der Fläche geschaufelt, um das Pflegeheim vor Starkregen zu schützen.