Neues Projekt für Arbeitslose

In der Fahrradwerkstatt werden gebrauchte Räder vor der Verschrottung gerettet. Das heißt, sie werden gründlich geprüft, repariert und gereinigt. Danach können sie dann bei Möbel und mehr oder den anderen Sozialkaufhäusern des Werkhofs günstig an Bedürftige verkauft werden. Dafür braucht der Werkhof aber auch immer wieder ausrangierte Räder. Die können an allen Werkhofstandorten oder direkt an der Werkstatt in der Nahmer abgegeben werden. Bei Bedarf werden sie auch vom Werkhof abgeholt.