Neues Vereinsheim

Fichte Hagen hat ein neues Zuhause. Der Sportverein hat am Wochenende sein neues Vereinsheim mit einer Party eingeweiht. Vor sechs Jahren hatte der TSV beschlossen, dass die sichtbar in die Jahre gekommene Sportanlage an der Wörthstraße dringend eine Generalüberholung braucht.

© Radio Hagen