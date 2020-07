Neues Vereinsheim für Fortuna

Vor zwei Jahren musste Fortuna seinen Sportplatz an der Klutert aufgeben und ist zur Bezirkssportanlage in Haspe gezogen. Das Vereinsheim war aber nach wie vor an der Klutert.





Für 75.000 Euro hat die Gebäudewirtschaft Hagen die ehemalige Hausmeisterwohnung an der Bezirkssportanlage umgebaut und saniert - und die ist nun das neue Vereinsheim. Gestern hat der Verein die Schlüssel bekommen. Das Geld für die Sanierung kam aus der Sportpauschale.