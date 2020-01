Neujahrsempfang der CDU

Der Kreisvorsitzende Christoph Purps griff in seiner Rede die Attacke an Silvester in Altenhagen auf, zog eine Linie zur Randale in Leipzig und sagte, er habe kein Verständnis für Politiker, die einen Kuschelkurs mit Randalierern fahren würden. In der Silvesternacht waren Polizisten und Sanitäter in Altenhagen erneut von randalierenden und betrunkenen Leute angegriffen und mit Feuerwerk beworfen worden.