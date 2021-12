Neujahrskonzert am1. Januar

Emily Newton und Kenneth Mattice haben Highlights aus Operette und Musicals im Programm. Das Ziel des Abends ist ganz simpel: Beste Unterhaltung, so hat es Generaldirektor Joseph Trafton angelegt. Die beiden Gesangssolisten bedienen sich bei Johann Strauß, oder Franz Lehar, den Repertoireteil "Musical" beliefern "Kiss me Kate" oder "My fair Lady".





Zum Neujahrskonzert muss man nicht mit dem Auto; die gewohnten Konzertbuslinie fahren so, dass man rechtzeitig in der Stadthalle ankommt. Die aktuellen Hygieneregeln findet man auf der Internetseite des Theaters.