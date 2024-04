Neustart Freiwilligenzentrale

In den letzten Wochen mussten unter anderem Wartungsarbeiten erledigt werden. Das ist nun passiert, die Freiwilligenzentrale kann an drei Tagen in der Woche wieder offene Beratungen anbieten. Leute, die ein Ehrenamt suchen, aber noch nicht genau wissen, wo sie sich engagieren können, sollten das Angebot unbedingt nutzen. Auch für alle anderen Fragen zum Ehrenamt ist die Freiwilligenzentrale wieder erreichbar.

Der Umzug war nötig, weil die bisherigen Räume im Rathaus an der Volme an die Verbraucherzentrale gehen. Die muss den Pavillon im Volkspark räumen, dort soll die Sicherheitszentrale des Ordnungsamtes untergebracht werden.