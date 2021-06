Neustart im Lutz

Schon am Sonntag geht es los mit der ersten Aufführung von "Stadt der Kinder". Im Fokus des Stücks steht, dass Kinder sich für ihre Rechte einsetzen. In den Wochen darauf gibt es noch weitere Premieren. Unter anderem läuft am 19. Juni die Aufführung zu "Mädchen Wie Die" und am 28. Juni kann man sich auf "Pinienkerne wachsen nicht in Tüten" freuen.

Die wichtigsten Infos zu den Premieren und zum Kartenverkauf gibt es auf theaterhagen.de