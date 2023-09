Nichts Neues über Henkhausen

Eine Entscheidung ist aber abhängig vom Angebot, das bis dahin vorliegt. Und noch gibt es in dem Bietergespräch keine neuen Ergebnisse. Der Baudezernent verweist außerdem darauf, daß alles, was Kosten und Angebot betrifft, nicht-öffentlich ist. Hintergrund ist, daß die Kosten für den Umbau des Bades um sechs Millionen Euro steigen sollen und damit etwa doppelt so hoch wären wie geplant. Das Freibad Henkhausen soll zum Ganzjahresbad für Hohenlimburg werden, weil die Sanierung des Richard-Römer-Lennebades zu aufwändig und teuer geworden wäre. Ein Bürgerbegehren für den Erhalt des Lennebades war gescheitert.