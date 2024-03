Niederlage im Spitzenspiel

Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen hat das Top-Spiel bei den Gladiatoren in Trier verloren. 75:90 hieß es am Ende vor fast 5000 Zuschauern in Trier. Erstmals verliert Phoenix Hagen in dieser Saison damit drei Spiele in Folge und rutscht auf Platz vier der Tabelle ab.

© Jörg Laube