Nikolausaktion in Vorhalle

Dabei können Lebensmittel oder Hygieneartikel gespendet werden, die dann an Bedürftige weitergegeben werden. Privatpersonen, Schulen und Kindergärten und auch die Bezirkspolizei haben sich daran beteiligt. In dem Laden in Vorhalle können berechtigte Personen für kleines Geld Lebensmittel und Drogerieprodukte kaufen. Benno Schmolke von der Palette findet so eine Aktion der Solidarität, wie die zu Nikolaus, besonders wichtig.

© Radio Hagen

Die Vorhaller Palette freut sich immer über Sach- und Geldspenden. Außerdem wird dringend nach Helfern gesucht, die beim Liefern und Sortieren der Waren unterstützen können.