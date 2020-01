Nix ist fix

Nach einem Anstoß aus Teilen der Politik hatten Verwaltungsfachleute Überlegungen für bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Ämter und bürgernahe Lösungen aufgenommen.

Denn: Die beiden Rathäuser in der City und am Bahnhof sind pickepacke voll. Eine Idee: Die KFZ-Zulassungsstelle könnte von Hohenlimburg in die Innenstadt umziehen und in der Volmegalerie unterkommen.

Die Fraktion Bürger für Hohenlimburg/Piraten und einige andere Ausschussmitglieder haben das jetzt heftig kritisiert. Es gibt aber bislang noch keine entscheidungsreifen Vorschläge.

Es gibt zwar Gespräche mit der Volmegalerie, aber zunächst müssten die Rahmenbedingen ausgelotet werden. Mit anderen Worten: Wenn der Preis nicht stimmt, wird nichts aus dem Umzug.