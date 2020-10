Noch keine Einigung in Sicht

Durch die Corona-Pandemie haben Reinigungskräfte oft mehr zu tun. Sie halten die Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Behörden und Büros sauber. In der laufenden Tarifrunde fordert die IG Bau deshalb 1,20 Euro mehr und außerdem ein verpflichtendes Weihnachtsgeld in der Gebäudereinigung. Bislang haben die Arbeitgeber aber kein akzeptables Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft. Der Einstiegsverdienst liegt in der Branche derzeit bei 10,80 Euro pro Stunde.