Noch nicht überall wieder Strom

Betroffen sind vor allem das Lenne- und Volmetal sowie Teile der Hagener Innenstadt. ""Wir mussten in der vergangenen Nacht in diesen Bereichen die Stromversorgung zum Schutz der Bevölkerung abschalten", sagt ein Unternehmenssprecher.





In der Innenstadt ist das im Bereich der Marktbrücke so, dann in den Stadtteilen Eckesey, Wehringhausen, Boloh, Dahl, Priorei, Rummenohl, Delstern und Eilpe.





Die Enervietechniker arbeiten rund um die Uhr an der Schadensbegrenzung, können aber noch nicht sagen, wann die Versorgung wieder komplett ist.





Die Wasserversorgung dagegen ist gewährleistet: Beide Wasserwerke arbeiten. Probleme gibt es nur in Rummenohl, weil hier Wasserrohre gebrochen sind.