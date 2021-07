Notfallagerplätze kostenlos

Das Unternehmen Space Plus Store hat Lagerflächen in der Kölner Straße 63-71. Eigentlich wollte die Firma nur ein werbliches Eröffnungsangebot machen - dann kam das Hochwasser. Nun bietet Space Plus Store an, dass man seine Möbel dort für zwei Monate kostenlos lagern kann, und zwar ohne weitere vertragliche Verpflichtung.

Das Unternehmen ist in der Woche von 8:00 bis 20:00 Uhr erreichbar und Samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Die Telefonnummer: 02331 / 386 77 00