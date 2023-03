NRW-Meisterschaft im Florettfechten

In der Hasper Rundturnhalle treten Männer und Frauen verschiedener Altersklassen gegeneinander an. Von jung bis alt ist alles dabei. Im Zweikampf wird dabei mit einem Florett gekämpft, was eine der drei olympischen Waffen ist.

Wie läuft das Training für eine Meisterschaft?

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Auf was können sich die Zuschauer freuen?

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Bei Kaffee und Waffeln können alle Zuschauer den Sport genauer kennenlernen. Der Hasper Fecht-Club freut sich, neue Leute kennenzulernen und für das Fechten begeistern zu können. Schaut also gerne mal vorbei! Für alle, die vom Fechten nicht genug bekommen können: auch im Volmetal findet am Wochenende ein Qualifikationsturnier im Degenfechten statt.