NRW-Poetry-Slam in Hagen

Mitte Oktober trifft sich die Poetry-Slam-Szene in Hagen. Bei uns in der Stadt findet die 14. Landesmeisterschaft statt. Die 36 besten Poetinnen und Poeten treten dabei an. Die Vorrunden finden am 14. Oktober in der Pelmke und im Kultopia statt. Das Finale gibt es dann einen Tag später im Theater.

© Theater Hagen