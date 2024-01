NRW-Städte senden Alarmsignal

Die Tageszeitung "Die Welt" war bei der Onlineschalte dabei und berichtet über das Gespräch der kommunalen Spitzenpolitiker aus Hagen, Duisburg, Solingen Herne, Leverkusen, Mönchengladbach und dem EN-Kreis.





Kurz formuliert sagen sie: Eine seit Jahren vernachlässigte Infrastruktur werde von immer mehr Menschen beansprucht. Plätze in Kitas und Schulen fehlen, Wohnungen ebenso. Ein zügiger Neubau sei aus finanziellen Gründen und wegen bürokratischen Hürden nicht in Sicht. Die Zuwanderung plus Flüchtlinge aus der Ukraine hätten die Systeme maximal gefordert und überfordert.





Eine Anregung der Runde: es solle einen Sonderfonds für Kitas und Schulen geben.